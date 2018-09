90-jährige Allgäuerin erfüllt sich Lebenstraum

In 20 Minuten geht es los. Wer Ballonfahren möchte, muss wie das Wetter flexibel sein. Für Josefine Hüttle aus dem Haus Catharina in Eisenharz kein Problem. Auch mit 90 Jahren nicht. „Jacke anziehen, Taschentuch einstecken und los geht’s“, beschreibt die Seniorin ihren Start in das Abenteuer Ballonfahrt, teilt die Vinzenz von Paul gGmbH mit.

Dass es dazu kam, sei Beatrix Blank zu verdanken, die in der Pflegeeinrichtung arbeitet und der Josefine Hüttle beiläufig von ihrem großen Wunsch erzählt hat. „Ich habe immer die Ballone gesehen und mir gedacht, das wäre doch mal was“, wird Hüttle zitiert. Blank, selbst im Verein Ballonfreunde Allgäu aktiv, trug den Wunsch an den Zweiten Vorstand Reimar Schmid weiter. „Die Gemeinnützigkeit unseres Vereins soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern spürbar sein“, sagt Schmid, der laut Pressemitteilung sofort bereit gewesen sei, den Wunsch zu erfüllen und der auch selbst als Pilot bei Josefine Hüttles Fahrt im Einsatz war.

Blank übernahm den Part des so genannten Verfolgers, der die Ballonfahrer am Landepunkt wieder einsammelt. „Wir sind zwischen Christazhofen und Waltershofen gestartet und dann über Siggen, Eisenharz und Eglofs bis nach Handwerks gefahren, wo wir nach guten eineinhalb Stunden gelandet sind“, so Schmid, der seit 20 Jahren seiner Leidenschaft nachgehe.

Höhenangst überwunden

Landen dürfen Ballone laut Mitteilung übrigens überall, nur beim Startplatz müssen sich Grundstückseigener und Fahrer vorher einig sein. Begleitung im Korb hatte Josefine Hüttle zudem durch Andrea Morlock, die ebenfalls im Haus Catharina arbeitet und genauso spontan als Mitfahrerin ausgewählt worden sei. „Mit meiner Höhenangst musste ich da wirklich über meinen Schatten springen, aber nach der Ballonfahrt bin ich vor lauter Freude heimgeschwebt“, erzählt Morlock laut der Mitteilung.

„Abendsonnen-Gräfin Josefine“

Auch die Sicherheit bei der Fahrt ist Ballon-Pilot Reimar Schmid laut Mitteilung wichtig. Es sei gut, wenn noch jemand dabei ist, da er selbst ja mit dem Fahren beschäftigt sei. Das Haus Catharina habe vorher mit dem Arzt abgeklärt, ob das Team aus gesundheitlicher Sicht starten könne.

Neben den Erinnerungen an „einen der schönsten Tage“ in ihrem Leben, bleibt der 90-Jährigen die Urkunde zur traditionellen Ballontaufe, bei der sie zur „Abendsonnen-Gräfin Josefine, die unerschrockene Himmelsstürmerin hoch über Eisenharz“ wurde. „Das muss man einfach machen, das gehört zum Leben“, wird Hüttle zitiert und ergänzt: „Auf die Zugspitze würde ich auch gerne mal.“