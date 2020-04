3500 Jahre Geschichte auf einem Hügel

Dieser Text stammt von Heimatforscher Berthold Büchele.

In den letzten Jahren zeigt sich immer mehr, dass die Region um Wangen kein archäologisches „Niemandsland“ mehr ist. Bei einem Treffen von Archäologen in Unterzeil vor einigen Wochen (die SZ berichtete) wurden Erkenntnisse über die Bronzezeit zusammengetragen. Die weiter unten beschriebenen Funde aus Ratzenried sollen dokumentieren, was diese Epoche für die Region und Ratzenried bedeuten.

Kaum jemandem ist heute noch bewusst, dass vor rund 4000 Jahren ein epochaler Umbruch stattfand: die Erfindung von Bronze. Jahrtausende davor war Stein das einzige Material, aus dem besonders harte Werkzeuge gemacht werden konnten. Kupfer war das erste Metall und aus der Weiterentwicklung, einer Legierung von 90 Prozent Kupfer und 10 Prozent Zinn, entstand Bronze. Diese Erfindungen – zusammen mit der Entdeckung des Eisens um 800 vor Christus - prägen bis heute Kultur und Wirtschaft. Man unterscheidet zwischen Früh-, Mittel- und Spätbronzezeit, darauf folgt die Eisenzeit.

Handelswege verbreiten Wissen

Vorderasien gilt als Ausgangspunkt der europäischen Bronzetechnologie. Von dort aus verbreitete sich das Wissen um den neuen Werkstoff in der alten Welt, um die Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend vor Christus erreichte es auch Mitteleuropa. Zunächst war der Zugang zu Kupfer und Zinn wichtig, dann die Technik der Verarbeitung und der Vertrieb der Werkzeuge: so entstanden Handelswege und eine Markt, der für gewisse Menschen Wohlstand und Reichtum ermöglichte. Bronzebarren waren leicht transportierbar und wurden auch als Zahlungsmittel eingesetzt. Im Laufe der Bronzezeit entstand beziehungsweise festigte sich also ein weitläufiges Handelsnetzwerk, das, wie die Verbreitung verschiedener Rohmaterialien und Funde anzeigen, bereits ganz Europa umfasste.

Die Funde in der Region sind der Mittel- und Spätbronzezeit zuzuordnen, also der Zeit zwischen 1500 und 800 vor Christus. Die Mittlere Bronzezeit wird auch Hügelgräberzeit genannt, weil man damals die Toten in flachen, runden Grabhügeln bestattete. Die Spätbronzezeit wird mit der sogenannten Urnenfelderkultur gleichgesetzt, weil man damals die Toten verbrannte und die Ascheurnen in feldartigen Friedhöfen oder in Grabhügeln der vorigen Epoche bestattete. Wohlhabende bekamen entsprechend aufwändige Bestattungen mit besonderen Grabbeigaben. Da man an ein Weiterleben nach dem Tod glaubte, gab man den Toten Nahrungsmittel, Geräte, Waffen und Schmuck mit ins Grab.

Zahlreiche Funde in der Region

Wo die bronzezeitlichen Siedler in der Region genau wohnten, ist noch unbekannt. Lediglich Siedlungsreste und Funde aus den Unteren Auen in Leutkirch weisen darauf hin. Dass sie aber großflächig hier lebten, beweisen die Funde von Valleray, Herfatz, Aitrach, Altmannshofen, Arnach, Kißlegg, Leutkirch, Rohrdorf, Tannheim, Urlau (Grabhügelfeld) und Zeil. Die Schanzen auf der Adelegg bei Rohrdorf, im Urlauer Tann, bei Schloss Zeil und auf dem Blutsberg deuten darauf hin, dass sie auch schon Befestigungen zum Schutz vor Feinden bauten.

Zusammen mit der Bronze verbreitete sich auch anderes Wissen: Man benutzte den Wendepflug, die Sichel, das Pferd als Zugtier und brachte den Dinkel, der als „Veesen“ noch jahrtausendelang das Hauptgetreide des Allgäus sein sollte, und später auch die Hirse in unsere Gegend. Aber auch Viehzucht betrieben sie.

Die Funde von Valleray

Die Funde in und um Valleray (westlich von Ratzenried) sind verhältnismäßig zahlreich und aussagekräftig. Bei verschiedenen Ausgrabungen auf dem „Kreuzberg“ beim Hof Valleray in der Zeit um 1830,1850 und 1940 fand man zwei Bronzebeile, ein Sonnenrad aus Bronze, Reste von Töpferwaren beziehungsweise Urnen sowie „kleine Gebilde aus regelmäßig zusammengesetzten Steinen nach Art der bekannten Dolmen mit dazwischen befindlicher Asche“.

Die Scherben und das Sonnenrad sind verschollen. Letzteres wurde im ersten Weltkrieg eingeschmolzen. Lediglich die Bronzebeile sind erhalten. Sie befinden sich im Museum in Wangen. Sie werden der mittleren bis späten Bronzezeit zugeordnet, die Aschereste deuten auf die Brandbestattungen der Urnenfelderzeit hin. Deshalb könnten diese Objekte aus verschiedenen Epochen stammen und könnte das Grab mit den Bronzebeilen später nochmals benützt worden sein. In jedem Fall spricht bei den Bronzebeilen als Grabbeigaben vieles dafür, dass auf dem Hügel ein nicht unbedeutender Toter bestattet wurde. Deshalb wurde auch ein markanter Hügel als Grab ausgesucht.

3500 Jahre Geschichte

In der Nähe von Valleray fand man ein weiteres Bronzebeil und einen Spiralarmreif, einen Ring und ein Messer aus Bronze. Dieses dritte Bronzebeil ist verschollen, die anderen Bronzeobjekte sind ebenfalls im Wangener Museum zu besichtigen.

Von Valleray und Ratzenried gibt es Funde, die die Besiedlung auch in den kommenden Jahrtausenden beweisen, so zum Beispiel in keltischer und römischer Zeit. Der Name Valleray deutet ja vermutlich darauf hin, dass bei der Ankunft der Alemannen im 8. Jahrhundert dort noch Keltoromanen lebten, die sie „Walen“ nannten. Und schließlich wurde um 1200 auf dem Hügel bei Valleray noch eine Turmburg erbaut. So lässt sich an einem einzigen Ort wie Valleray beziehungsweise Ratzenried eine 3500-jährige Geschichte nachweisen.