Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der K 7905 gefordert. Ein 32-Jähriger, der in Richtung Merazhofen fuhr, kam laut Polizeibericht aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und überschlug sich anschließend mit seinem Pkw. Der durch den Unfall nicht mehr fahrbereite Opel wurde am Folgetag geborgen.