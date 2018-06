31. Eglofser Moorbad-Triathlon ist am Sonntag

Eglofs ist am Sonntag, 1. Juli, wieder der Austragungsort für den traditionellen Eglofser Moorbad-Triathlon sein. Wie die Veranstalter mitteilen, befindet sich das Start- und Zielgelände wie immer am Moorbad in Eglofs-Burg. Auch bei der 31. Auflage des Triathlons wird der SV Eglofs laut Mitteilung dafür sorgen, dass die Teilnehmer beste Voraussetzungen im Wasser, auf der Strecke und im Ziel vorfinden.

Mit dem ersten Startschuss um 9.30 Uhr am Moorbad werden zuerst die Kinder und Jugendlichen zum Schwimmen auf die Reise geschickt. Die Volkstriathleten und Staffelläufer starten circa um 10.40 Uhr. Die anspruchsvolle Strecke führt laut Mitteilung durch das Westallgäuer Hügelland zwischen saftig-grünen Wiesen rund um Eglofs. Die Radstrecke ist für den Straßenverkehr gesperrt. Möglichkeiten zum Umkleiden und Duschen erhalten die Teilnehmer in der Turnhalle Eglofs. Dort findet dann auch später, gegen 14 Uhr, die Siegerehrung statt.

Wie jedes Jahr ist für das leibliche Wohl gesorgt. Nachmeldungen sind noch bis zum 29. Juni möglich. Nachmeldungen am Veranstaltungstag vor Ort sind nicht möglich.