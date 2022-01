Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 1. Januar, und Montag, 3. Januar, ein ungewöhnliches Diebesgut.

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Straße „Linzgis“ in Argenbühl ein circa 20 Meter langer Zaun mitsamt Befestigungspfosten von einer Wiese verschwunden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 98 40 in Verbindung zu setzen.