20-Jähriger nimmt Opel-Fahrer die Vorfahrt

Einem Opel-Fahrer die Vorfahrt genommen hat ein 20-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Göttlishofer Straße. Der junge Autofahrer war von Göttlishofen nach Albris unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Rosenhalde den Opel des 59-Jährigen übersah und mit dessen Wagen in der Kreuzung zusammenstieß. Dabei verletzte sich der 17-jährige Beifahrer im Opel und musste medizinisch behandelt werden, heißt es im Bericht der Polizei. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 9000 Euro.