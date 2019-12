150 Pferde werden zum Stephansritt erwartet

Mit dem Weihnachtsfest ist für die meisten Menschen die Zeit der Erwartung vorbei. Nicht so für die Stephansreiter von Eisenharz: Verkehrsrechtliche Genehmigungen werden eingeholt, Einladungen verschickt, Schilder angebracht, Leihpferde organisiert, die Verpflegung von Reitern und Gästen organisiert und die Stephanskapelle geschmückt. Alle diese Tätigkeiten und noch viele mehr sind in den vergangenen Wochen notwendig gewesen, um den Satzungsauftrag der kleinen Stephansreitergruppe Eisenharz zu erfüllen: „Die Pflege und die sachgerechte Durchführung des traditionellen Stephansritts am 26. Dezember“.

Die Bewahrung dieser Tradition und die Pflege dieses Brauchtumsritts ist für sie eine Herzensangelegenheit, teilen die Stephansreiter Eisenharz. Und wenn es das Wetter am Stephanstag, dem 26. Dezember, zulassen, dürfen nach deren Angaben wohl wieder um die 150 Pferde erwartet werden sowie die Musikkapellen Eglofs und Eisenharz. Start ist um 13 Uhr.

Sicher sei es nicht nur der nach Festtagen verständliche Wunsch nach Bewegung und frischer Luft, der am zweiten Weihnachtsfeiertag so viele Reiter, die Argenbühler Bevölkerung und viele Gäste zur Stephanskapelle zieht. Es sei der Stephansritt, der seit über 90 Jahren als kirchliche Reiterprozession durch das Dorf und um die ehrwürdige Rundkapelle aus dem 16. Jahrhundert am Ortsende führt.

Tausende Reiterinnen und Reiter waren es in den vergangenen 90 Jahren, die aus dem württembergischen und bayerischen Allgäu bei jedem Wetter nach Eisenharz kamen. Und auch heute gibt es noch sehr viele Pferdebesitzer, die mitten im Winter ihre Pferde herausputzen, Zaumzeug und Sättel polieren und sich die Zeit nehmen, um am Stephanstag beim Brauchtumsritt in Eisenharz mitzureiten.

Sie kommen nach Angaben der Organisatoren vielleicht aus Freude am Reiten, aus Kameradschaft gegenüber der Stephansreitergruppe, aus Tradition, aus Selbstverpflichtung oder um die Gemeinschaft mit anderen Reitern zu pflegen. „Vielleicht kommen sie auch, weil dieses Brauchtum wie jedes andere Struktur und Sicherheit geben kann in einer Zeit voller Umbrüche in politischer, ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht und weil sie zeigen wollen, dass sie Verantwortung für ihre Tiere übernehmen“, schreiben die Reiter.

Alle kommen sie demnach jedoch, um den Segen für Mensch und Tier, für Haus und Hof zu erhalten. Man betet zum heiligen Stephanus und hofft auf die Hilfe dieses Pferdeheiligen und auf die Fürsprache des heiligen Eligius, deren Bildnisse auf den Altarbildern in der Kapelle zu sehen sind: „O heiliger Stephanus, wir bitten dich, halt unser Pferd und Vieh von Krankheit und von Seuchen frei, auf dass Glück und Gesundheit sei im Stall und auf der grünen Weid.“