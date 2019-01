150 Argenbühler kommen zum Bürgerempfang

Nachdem 2016 die neue Form der Bürgerempfänge am Anfang eines Jahres begonnen wurde, hat sich nach Eglofs und Eisenharz jetzt am Donnerstag in Ratzenried der Kreis geschlossen. 150 Argenbühler waren in die Turn- und Festhalle gekommen, um hier die Neujahrsansprache von Bürgermeister Roland Sauter zu hören und sich von der örtlichen Musikkapelle mit traditioneller Blasmusik erfreuen zu lassen.

Da im Argenbühler Amtsblatt bereits ein ausführlicher Rückblick auf Ereignisse des abgelaufenen Jahres erschienen war, konzentrierte sich Sauter hauptsächlich auf das, was er unter die Überschrift „Herausforderungen, Schwerpunkte und Planungen für 2019“ stellte. Die Aufgabe der Gemeinde sei es, „die Dörfer so attraktiv zu gestalten und zu entwickeln, damit sie auch in Zukunft lebendig und lebenswert für alle blieben.“

Kindergärten stehen an erster Stelle

Aufgegliedert in einzelne Bereiche stand das Thema „Kindergärten“ an erster Stelle. Der Rathauschef führte ein Kuchendiagramm vor Augen und erklärte die Kostenaufteilung für die vier in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Einrichtungen. Danach sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 1,41 Millionen Euro für den laufenden Betrieb veranschlagt. 44 Prozent der Ausgaben sind durch die Zuschüsse des Landes gedeckt. Darin enthalten sind aber weder die 140 000 Euro aus dem Topf der Kirche wie die Elternbeiträge, die Sauter mit 235 000 Euro angab. Er sagte: „Insgesamt kostet die Kinderbetreuung 1,785 Millionen Euro.“

Dass die Kinderzahlen kontinuierlich steigen, machte der Bürgermeister insbesondere am Zuzug junger Familien fest. Wenn aber gerade diesem Kreis die Möglichkeit gegeben würde, sich in Argenbühl niederzulassen, dann müsse auch ein „adäquates Kinderbetreuungsangebot“ eine zentrale Rolle spielen, war sich Sauter sicher. Der Gemeinderat habe deshalb beschlossen, in einem ersten Schritt in zwei Kindergärten bauliche Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen. Mit der Erweiterung in Eisenharz würde im nächsten Jahr begonnen, in Eglofs sei an eine stufenweise Sanierung, Modernisierung und Erweiterung gedacht.

Dass die Breitbandversorgung heute zu den wichtigsten Standortfaktoren zählt, ist kein Geheimnis. Um dem Rechnung zu tragen, hat die Gemeinde Argenbühl im Haushaltsplan 2019 insgesamt 1,47 Millionen Euro veranschlagt. Der Löwenanteil dieser Summe, rund 1,22 Millionen Euro, entfällt auf den Ausbau des Backbone-Netzes quer durch die Gemeinde. Der erste Trassenabschnitt führt von Au über Göttlishofen, Siggen, Eisenharz bis nach Eglofs. Die entsprechenden Hausanschlüsse wurden ebenfalls geplant.

Enttäuscht zeigt sich Sauter über die das komplizierte Förderverfahren von Bund und Land und den damit in Verbindung stehenden Verwaltungsaufwand. Dies, aber auch die Tatsache, dass die Planungsbüros und Firmen an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind, war der Grund dafür, um von den Verzögerungen bei der Realisierung der Maßnahmen zu sprechen.

Mit dem Hinweis „Neben der Erstellung des Netzes verlegt die Gemeinde im Zuge von Baumaßnahmen Leerrohre für den Glasfaserausbau mit“ war der Bürgermeister bei der Erschließung von Wohnbaugebieten angelangt. Im dritten Abschnitt des Baugebietes „Am Annabach“ in Eisenharz können laut Sauter im Herbst die ersten von 29 Häusern gebaut werden. Wie hier, so ist die Nachfrage auch in Eglofs groß. Grund genug, die „Freie Bauernstraße Teil 3“ noch in diesem Jahr in Angriff zu nehmen. Neun Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser sollen erschlossen werden.

Mit Blick auf die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung, die für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von rund 6600 bis zu knapp 7500 Personen vorsieht, sagte Sauter: „Argenbühl wird auch in den nächsten Jahren wachsen.“ Um dann die dafür „vorhandenen Potenziale“ gegenüberzustellen. Und er sprach von 4,8 Hektar erschlossener oder noch nicht erschlossener Bruttobaufläche, von denen allein 60 Prozent auf die in diesem Jahr geplanten Erschließungsabschnitte in Eisenharz und Eglofs entfallen.

Mit dem Bürgerbeteiligungsprozess „Altwerden in Argenbühl“ und dem Vorhaben, die aus dem Jahr 1935 stammende Turn- und Festhalle Eisenharz durch einen Neubau zu ersetzen, sprach der Bürgermeister zwei weitere bedeutungsvolle Themen an.

Interessant ebenso zu erfahren, dass die Abteilung Göttlishofen der Freiwilligen Feuerwehr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug im Wert von 160 000 Euro bekommt. Für die Maßnahme „Schlossweiher Siggen“ mit Schlammabsetzbecken und Ablassbauwerk sind 200 000 Euro angesetzt, für den Unterhalt von Straßen, Wege und Plätze circa 900 000 Euro. Auch im Bereich der Wasserversorgung sind einige Maßnahmen geplant, deren Kosten sich auf 250 000 Euro belaufen werden.

Wichtig war es Roland Sauter, auf die am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen hinzuweisen. Wobei er auch dazu aufrief, sich selber zur Wahl zu stellen. Wörtlich sagte der Bürgermeister: „Demokratie lebt vom Mitmachen. Nirgendwo anders haben Sie die Möglichkeit, in einem solchen Maß mitzugestalten!“. In diesem Zusammenhang bedankte sich Sauter beim amtierenden Gemeinderat für die „gute, konstruktive und sachlich-kritische Zusammenarbeit“. Wie er sich im gleichen Maße mit Dank und Lob an alle wandte, die innerhalb der Gemeinde ihren Dienst tun. Vorausblickend sagte er: „Wir werden uns auch 2019 mit Einsatz und Engagement den Aufgaben und Herausforderungen stellen!“