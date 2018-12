1000 Besucher kommen zum 91. Stephansritt

Im Tal Nebel, oben in Eisenharz Sonnenschein. Wie geschaffen also, um das 90-jährige Bestehen der Stephansreitergruppe Eisenharz zu feiern. 117 Reiterinnen und Reiter aus 14 Reitergruppen waren am zweiten Weihnachtsfeiertag dabei, um den Segen für Pferd und Stall zu erbeten.

Die Tradition ist lang: Schon vor Jahrhunderten ritten die Bauern von Eisenharz am Stephanstag im Galopp um die Kapelle am nördlichen Dorfrand. Dieses Kleinod ist dem heiligen Stephanus geweiht und mit den Figuren der Heiligen Eulogius und Sebastian geschmückt. Die Überzeugung war, mit dem Ritt Böses von Haus und Stall abwenden zu können.

Festliches Glockengeläut bildete am Mittwoch den Auftakt zum diesjährigen Stephansritt. In der ersten Abteilung waren die Klänge der Musikkapelle Siggen zu hören, dahinter liefen Pfarrer Rupert Willburger und die Ministranten. Gefolgt vom Vorstand der Reitergruppe und der Vorreitergruppe Eisenharz, die Bürgermeister Roland Sauter in ihre Mitte genommen hatte.

Die zweite Abteilung wurde von der Musikkapelle Eisenharz angeführt. Die Reitergruppen aus der näheren und weiteren Umgebung folgten jeweils. Wobei sie sich durch wertvolle Standarten auswiesen. Der Überlieferung gemäß ritt man um die Rundkapelle, gelangte in einem weiten Bogen über Bienzen wieder an diesen Ort zurück und empfing vom Geistlichen den Segen.

Adalbert Weber, Vorsitzender der Stephansreitergruppe Eisenharz, erinnerte in seine Ansprache vor rund 1000 Menschen, die sich nahe der Kapelle eingefunden hatten, daran: „Hermann Wunderlich gelang es ab 1912, den Umritt in geschlossenem Zuge zu organisieren.“ Bereits 1927 sei es gewesen, als der erste Stephansritt als kirchliche Prozession mit Musikkapelle und Pferdesegnung stattgefunden habe. Seither hätte sich in der Welt zwar vieles verändert, aber eines nicht: das Versammeln der Reiter mit ihren Pferden am Stephanstag in Eisenharz.

„Das wollen wir auch zukünftig pflegen“, sagte Weber. Er bedankte sich für die Treue und sprach die Einladung an alle aus, im Anschluss an den offiziellen Teil „ein paar gemütliche Stunden in der Carl-Wunderlich-Halle zu genießen“.

Pfarrer Rupert Willburger war es schließlich wichtig, der Verfolgung von Millionen Christen auf der Welt zu gedenken. Wörtlich sagte er: „Der Stephanstag reißt uns heraus aus der Krippenidylle von Weihnachten und zeigt und die bittere Realität.“ Tröstlich sei, so Willburger weiter, dass der Versuch, die christliche Botschaft totzukriegen, gescheitert sei. Die Grundaussage des ersten Märtyrers, Stephanus, bliebe bestehen: „Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen.“ An Weihnachten würde uns immer wieder neu eine Hoffnung geschenkt, „die uns aus der kleinen, oft dunklen engen Welt in die Weite des Himmels führt.“