Zweiter Wahlgang in Amtzell: Neue Fragen an die Kandidaten

Am Sonntag, 31. Juli, findet der zweite Wahlgang zum Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Amtzell statt. Weiter im Rennen um die Nachfolge von Clemens Moll sind Manuela Oswald, Clemens Stadler und Fatih Cicek. Schwäbische.de hat die Kandidaten kurz vor dem Wahltag noch einmal getrennt voneinander befragt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit hat sich die Redaktion dafür entschieden, bei den Fragestellungen lediglich die männliche Version zu verwenden.

Garantiert „Ja“

Was wird es mit Ihnen als Bürgermeister in Amtzell in acht Jahren garantiert geben?

Definitiv „Nein“

Was wird es mit Ihnen als Bürgermeister in Amtzell in acht Jahren definitiv nicht geben?

Endspurt

Wie versuchen Sie im Wahlkampfendspurt die Bevölkerung von sich zu überzeugen?

Größte Unterschiede

Wo sehen Sie die größten Unterschiede zu Ihren beiden Mitbewerbern?

Bester Bürgermeister

Warum sind Sie der beste Bürgermeister für Amtzell?