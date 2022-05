Zweite Bewerbung im Amtzeller Rathaus eingegangen

Nach der Bewerbung von Clemens Stadler gleich zu Bewerbungsbeginn am Samstag ist am Montag bereits eine zweite Bewerbung für den Bürgermeister-Posten im Amtzeller Rathaus eingegangen. Zwar darf das Rathaus den Namen des Bewerbers (noch) nicht nennen, auf Nachfrage verkündete aber Dirk Gevater: „Es handelt sich dabei um mich.“

Termine rund um die Wahl

Gevater ist 56 Jahre alt und hatte gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ schon Ende April schriftlich erklärt, dass er seinen Hut um die Bürgermeister-Stelle in den Ring werfen wird. Nun hat er auch ganz offiziell seine Bewerbung abgegeben. Gewählt wird in Amtzell am 17. Juli. Die Bewerbungsfrist für weitere Kandidaten läuft noch bis zum 23. Juni, 18 Uhr. Sollte es am 17. Juli noch keine Entscheidung geben, ist eine dann nötige Stichwahl für den 31. Juli terminiert.

Die Amtzeller Wählerinnen und Wähler werden im Vorfeld Gelegenheit haben, ihre Kandidaten kennenzulernen. Die Gemeinde veranstaltet am 7. Juli, 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle eine Kandidatenvorstellung für bis zu 500 Besucher, bei der jedem Kandidaten eine 15-minütige Redezeit gewährt wird.

SZ fühlt Kandidaten auf den Zahn

In der Woche darauf, am Dienstag, 12. Juli, 19 Uhr, dürfen sich die Kandidaten dann auf Einladung der Schwäbischen Zeitung, ebenfalls in der Mehrzweckhalle, auf dem Podium und gemeinsam präsentieren. Während bei der ersten Veranstaltung keine Fragen zugelassen sind, setzt die SZ auf den Dialog, der dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden wird.