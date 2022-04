Zwei neue Kandidaten: Auch diese Männer wollen Bürgermeister von Amtzell werden

Offiziell können Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters in Amtzell erst am 14. Mai eingereicht werden. Dennoch sind nur wenige Tage nachdem sich der Gemeinderat mit dem zeitlichen Fahrplan der Amtzeller Bürgermeisterwahl am 17. Juli beschäftigt hat bereits drei Kandidaten vorhanden, die ihr Interesse bekunden.

Neben dem 50-jährigen Kaufmann Fatih Cicek, der schon in der Sitzung seine Ambitionen kundtat, sind dies Dirk Gevater und Clemens Stadler.

Dirk Gevater bewarb sich bereits in Ummendorf

„Ich möchte Sie vorab in Kenntnis setzen, dass ich mich für das Bürgermeisteramt bewerben werde“, schrieb Dirk Gevater am 27. April an die Schwäbische Zeitung. Gevater ist 56 Jahre alt und hat sich zu Jahresbeginn bereits für das Bürgermeisteramt in Ummendorf im Landkreis Biberach beworben.

Der gebürtige Westfale und Offizier der Bundeswehr hat Verwaltungskenntnisse, wenn bisher auch nicht auf kommunaler Ebene. In Ummendorf hat Gevater im Februar als einer von drei Kandidaten im ersten Wahlgang 11,4 Prozent erreicht – und unterlag damit Heiko Graf. Gevater lebt derzeit in Rheinland-Pfalz.

Clemens Stadler arbeitet bereits in der Amtzeller Verwaltung

Clemens Stadler ist in Amtzell kein Unbekannter: Von Juli 2016 bis Dezember 2017 war der 33-Jährige in Amtzell Hauptamtsleiter, bevor er nach Kißlegg wechselte. Dort ist Stadler in der Stabstelle von Bürgermeister Dieter Krattenmacher beschäftigt und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und den Breitband-Ausbau der Gemeinde zuständig sowie Ansprechpartner für die örtlichen Betriebe.

Daneben kümmert sich Stadler um das geplante Gewerbegebiet Ikowa. Seit eineinhalb Jahren leitet Stadler zudem die Leader-Geschäftsstelle. Stadler lebt mit seiner Frau Bianca in Ravensburg.

Offizieller Bewerbungsstart ist der 14. Mai

Zum Ablauf: Die bereits bekannten, aber auch neue Interessierte können sich in der Zeit zwischen 14. Mai und bis zum 23. Juni, 18 Uhr, schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bewerben. Der Ausschuss als unabhängiges Wahlorgan wird die Bewerber und deren eingereichte Unterlagen prüfen und zulassen beziehungsweise gegebenenfalls auch ablehnen, sofern sie nicht den Regularien entsprechen beziehungsweise entsprechende Unterlagen zur Wählbarkeit vorlegen können.

Bewerber müssen übrigens mindestens das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben. Zudem muss gewährleistet sein, dass sie jederzeit für die freiheitliche, demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.