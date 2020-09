Zwei Verletzte nach riskantem Überholmanöver

Ein landwirtschaftliches Gespann ist am Samstag gegen 20.45 Uhr die B 32 bei Amtzell in Richtung Wangen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, bildete sich dahinter eine Fahrzeugkolonne von circa zehn Fahrzeugen. Auf dem geraden Teilstück in Höhe des Argenhof begann eine am Schluss fahrende 20-jährige VW-Fahrerin die gesamte Kolonne zu überholen.

Noch bevor sie den Überholvorgang abschließen konnte, kam ihr aus Richtung Wangen ein Kleinbus entgegen. Dieser leitete eine Vollbremsung ein um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die 20-Jährige bremste ebenfalls voll ab und versuchte wieder rechts hinter das landwirtschaftliche Gespann einzuscheren. Dabei prallte sie auf das hintere linke Rad des Anhängers. Hierbei wurden die Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Schaden von circa 25 000 Euro, an dem landwirtschaftlichen Anhänger von circa 20 000 Euro. Gegen die Verursacherin wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.