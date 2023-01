Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Autobahnausfahrt Wangen West. Das teilt die Polizei mit. Ein 65-jähriger Seatfahrer bog von der Autobahnausfahrt auf die B 32 nach links in Richtung Amtzell ab und übersah dabei den aus Amtzell kommenden und vorfahrtsberechtigten Volvo eines 65-Jährigen. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge, wobei sich eine 54-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der 65-Jährige leicht verletzten. Die Frau wurde zur vorsorglichen Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden.