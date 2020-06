Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrerinnen am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt der A 96 Wangen-West zugezogen.

Die 21-jährige Fahrerin eines Renault Mégane hatte die Ausfahrt laut Polizeibericht aus Richtung Memmingen kommend befahren und an der Einmündung zur B 32 zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 35-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Astra an der Einmündung anhielt. Beim Aufprall auf den Opel entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von nahezu 6000 Euro. Das Auto der 21-Jährigen musste abgeschleppt werden.