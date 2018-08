Zwei Bewerbungen für Bürgermeisterwahl in Amtzell zugelassen

Beide Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters in Amtzell sind vom Wahlausschuss der Gemeinde zugelassen worden. Es treten der amtierende Bürgermeister Clemens Moll sowie Kandidat Stephan Zein aus Friedrichshafen bei der Wahl am 23. September an. Der Wahlausschuss segnete die Bewerbungen einstimmig ab.

Vor der Abstimmung ließ Hauptamtsleiterin Bettina Miller allerdings noch die beiden Bewerbungen durch die Reihe der Ausschussmitglieder gehen, die die Blätter sichtlich interessiert durchlasen. Die erste Bewerbung, die bei der Verwaltung einging, war die von Amtsinhaber Clemens Moll, der seine Unterlagen am erstmöglichen Tag nach der offiziellen Stellenausschreibung Ende Juli einreichte. Er verfolgte die Beratung des Wahlausschusses am Mittwochabend aus dem Zuschauerraum heraus, der mit vier weiteren Zuhörern besetzt war.

Zweiter Bewerber aus Friedrichshafen

Die zweite Bewerbung erreichte das Rathaus am 17. August, wie Hauptamtsleiterin Miller erklärte. Diese wurde von Stephan Zein eingereicht, der, wie am Mittwochabend bekanntgegeben wurde, in Friedrichshafen wohnt. Der 54-jährige Diplomökonom war nicht anwesend. Weitere Details zur Person konnte die Gemeindeverwaltung aus Datenschutzgründen nicht bekannt geben. Stephan Zein war am Donnerstag für die „Schwäbische Zeitung“ nicht erreichbar.

Beide Bewerbungen gingen fristgerecht ein und waren vollständig, erklärte Miller. Auf dem Stimmzettel für den 23. September werden die Kandidaten in der Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen aufgelistet sein.