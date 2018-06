Zwölf-Stundenlauf zugunsten „Ärzte ohne Grenzen“ steht an

Laufen für den guten Zweck: 162 125 Euro kamen so in den bisherigen zwölf Auflagen des Amtzeller Zwölf-Stundenlaufs für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ zusammen. Wiedie Veranstalter mitteilen, ist es am Samstag, 7. Juli, wieder soweit, dann startet um 9 Uhr der dreizehnte Zwölf-Stundenlauf in Amtzell.

„Wer dabei sein möchte, muss sich sputen, denn nur noch drei Teamstartplätze stehen zur Verfügung“, meint Andreas Müller vom Organisationsteam des Zwölf-Stundenlaufes in Amtzell laut Mitteilung. „Willkommen sind uns dabei alle die Spaß an der Bewegung haben, sowohl der ambitionierte Läufer aber als auch die Nordic- Walkerin oder der Pilger“, ergänzt er.

Ähnlich wie in den Vorjahren ist der Lauf schon Wochen vor dem eigentlichen Anmeldeschluss fast ausgebucht. Etwa 400 Läufer ab acht Jahre verteilt auf maximal 35 Teams erwarten die Veranstalter, die Lauffreunde des SV Amtzell.

Der Lauf ist ein Staffellauf. Ein Team besteht aus vier oder zwölf Läufern. Während des gesamten Laufs ist pro Team immer ein Läufer oder eine Läuferin auf der Strecke. Nach jeder Zweikilometerrunde kann gewechselt werden. Jedes Team organisiert einen (Firmen)Sponsor, der mindestens 300 Euro für „Ärzte ohne Grenzen“ spendet. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Megastaffel 75 Euro und pro Viererstaffel 30 Euro. Für die Teilnehmer wird ein Läuferlager eingerichtet, in dem für kostenlose Verpflegung gesorgt ist.

Beim Lauf 2017 kamen so laut Veranstalter, inklusive einer größeren Einzelspende, 36 152 Euro zusammen. „Ein super Ergebnis“ freut sich Klaus Volmer von den „Ärzten ohne Grenzen“ und Mitorganisator des Laufes. „Im vergangenen Jahr konnten wir damit beispielsweise Menschen im Jemen oder in den sogenannten vergessenen Konfliktgebieten in Zentralafrika und im Südsudan medizinisch versorgen“, ergänzt er.