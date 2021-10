Zur Trauerfeier von Reinhold Roth rechnet Amtzell mit großem Andrang

Der Termin für die Trauerfeier für Reinhold Roth steht nun fest, sie findet am Freitag, 22. Oktober, um 11 Uhr statt, wie die Gemeinde Amtzell am Dienstag mitgeteilt hat. Wegen des hohen Bekanntheitsgrad und der Beliebtheit des zweimaligen, früheren Motorrad-Vizeweltmeisters rechnet die Verwaltung mit einem großen Interesse und vielen Teilnehmern. Deshalb gibt es ein besonderes Angebot.

„Da auf Grund der Corona-Regelungen nur eine begrenzte Personenzahl in die Kirche kann, organisiert die Gemeinde Amtzell eine Übertragung der Trauerfeier in die Mehrzweckhalle Amtzell (Schulstraße 7, 88279 Amtzell)“, so Bürgermeister Clemens Moll in der Mitteilung weiter. Und: „Wir nutzen hierbei die 2G-Option, um möglichst vielen Trauergästen den Besuch in der Mehrzweckhalle zu ermöglichen.“

Der frühere, zweimalige Motorradvizeweltmeister Reinhold Roth starb am 15. Oktober, eine Woche später ist in seiner Heimatgemeinde Amtzell die Trauerfeier. (Foto: imago)

Übertragung auch im Netz

Es bestehe in der Halle keine Maskenpflicht, auch Abstände seien nicht einzuhalten. Wegen der Einlasskontrollen müsse jedoch mit Wartezeiten gerechnet werden, der Einlass in die Mehrzweckhalle sei ab 10 Uhr möglich.

Die Gemeinde Amtzell wird dabei laut eigener Aussage von der freiwilligen Feuerwehr und dem MSC Amtzell unterstützt. Parallel dazu werde die Trauerfeier auch online übertragen, einen entsprechenden Link werde es am Freitag auf der Internetseite der Gemeinde geben.

Ein Aushängeschild bis zuletzt

Reinhold Roth starb am Freitag, 15. Oktober, im Wangener Krankenhaus – an multiplem Organversagen, wie das Fachonlineportal speedweek.com vergangenes Wochenende meldete. Die Amtzeller Motorradrennsportlegende hatte sich am 17. Juni 1990, acht Monate nach seinem zweiten Vizeweltmeistertitel, bei einem fürchterlicher Unfall im Großen Preis von Jugoslawien in Rijeka schwerste Kopfverletzungen zugezogen, lag danach mit einem Schädel-Hirn-Trauma mehrere Wochen im Koma und war seitdem ein Pflegefall.

Seine Frau Elfriede, der Sohn Matthias und ein Intensiv-Pflegeteam kümmerten sich bis zuletzt liebevoll um ihn. Roth zählte in den 1970er- und 80er-Jahren zu den besten Motorradfahrern der Welt, blieb aber trotz der großen Erfolge heimatverbunden und bodenständig. Aufgrund seiner Beliebtheit war er bis zuletzt ein Aushängeschild für die Gemeinde.