Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver in Amtzell gesucht

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 25-Jährigen eingeleitet, der am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der B 32 gefährlich überholt haben soll.

Der Mann scherte Angaben eines Zeugen zufolge mit seinem silbernen Audi auf Höhe Hinterberg zum Überholen eines Skoda-Fahrers aus, teilt die Polizei mit. Weil in diesem Moment Gegenverkehr kam, bremste der Lenker des Skoda eigenen Angaben zufolge stark ab, ermöglichte dem 25-Jährigen das Einscheren und verhinderte so eine Kollision mit dem Entgegenkommenden. Der 25-Jährige setzte unterdessen seine Fahrt unbeeindruckt fort. Er konnte von einer Polizeistreife schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt.