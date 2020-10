Wohnmobil nimmt Moped die Vorfahrt

Bei einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Moped auf der Bundesstraße 32 bei Pfärrich, ist ein 17-Jähriger am Sonntag gegen 14 Uhr leicht verletzt worden.

Der 17-jährige Mopedfahrer war laut Pressemitteilung der Polizei auf der B 32 von Wangen in Richtung Amtzell unterwegs, als ein 64-jähriger Wohnmobilfahrer aus Richtung Pfärrich auf die Bundesstraße fuhr und den jungen Mann dabei übersah. Trotz Vollbremsung prallte der Zweiradfahrer gegen das Wohnmobil und wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.