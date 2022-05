Eine Pflanzaktion der besonderen Art organisierte der Verein Füreinander-Miteinander in Amtzell zusammen mit Frauen aus der Ukraine und dem Amtzeller Bauhof. Der Kreisverkehr am Ortseingang von Amtzell zeigt sich frisch in bunter Blumenpracht. Den Ukrainerinnen ist es wichtig, sich auch am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. „Wir sind für die Gastfreundschaft so dankbar und wollen euch etwas zurückgeben“, meinten sie unisono. Foto: Paul Locherer