Wieder viele Falschparker am Baggersee

Die Parksituation am Baggersee in Grenis sorgt weiter für Ärger. Weil diesen Sommer der Andrang besonders groß ist, stehen nun entlang der Straße absolute Halteverbotsschilder, die auch das Parken auf dem Grünstreifen explizit verbieten. Bisher hatten Badegäste ihre Autos auf dem Grünstreifen abgestellt, wenn der offizielle Parkplatz belegt war. Nicht alle Erholungssuchende halten sich an die neuen Regeln: Die Polizei berichtet, dass bei einer Kontrolle am Freitagabend zwischen 17.45 Uhr und 18.20 Uhr mehr als 100 Fahrzeuge wegen Parkverstößen beanstandet werden mussten.