Wie zehn Kinder in vier Tagen zu Artisten wurden

Auf dem kleinen Pferdehof herrscht große Aufregung. Geschmückte Pferdchen, Hunde mit bunten Schals und ein Reitplatz, den man in eine Manege verwandelt hat. Trapez und Podest vervollständigten die Kulisse. Ein Zirkus unter freiem Himmel. Der Duft von Sägemehl und Popcorn erfüllten die sommerliche Luft. Vier Tagen lang hat Erlebnispädagogin Sylvia Schlichte im Rahmen ihres Ferienprogramms mit zehn Kindern für den großen Auftritt eine zirkusreife Darbietung geübt. Gemeinsam mit Silka Thanner, einer Lehrkraft des Zirkus` Moskito aus Ravensburg stellte Sylvia Schlichte ein Programm auf die Beine, das die kleinen Künstler zusammen mit den Tieren ganz groß herauskommen ließ.

Viele der Kinder, die vier Tage lang von morgens bis nachmittags die Abenteuer-Ranch Allgäu besuchten, seien vorher nie mit Pferden in Kontakt gewesen. In dieser Zeit und für den Auftritt haben sie gelernt, Gefühl und Zuneigung für die Tiere zu entwickeln. „Tiere sind keine Maschinen. Sie funktionieren durch Einfühlungsvermögen, Respekt und gegenseitiges Vertrauen“, erklärt Schlichte. Auch Körperbeherrschung und Gymnastik haben die Kinder in dieser knappen Woche gelernt. Ein Tanz mit bunten Tüchern, synchron zur Musik, eröffnete die Vorstellung. Ohne Netz, aber mit weichem Boden, erforderte die darauf folgende Darbietung am Trapez ein hohes Maß an Balance und Beweglichkeit.

Wie man in so kurzer Zeit kleine bunte Bälle in die Luft werfen und wieder auffangen lernt, zeigten die jungen Jongleure in ihrer Darbietung. „Wer einmal versucht hat zwei Bälle gleichzeitig zu werfen und zu fangen, der weiß, wie schwierig das ist“, erklärte Silka Thanner vom Zirkus Moskito den Zuschauern. Und die frisch gebackenen Künstler am Ball meisterten ihre Nummer mit Bravour.

Ein weiterer Höhepunkt waren die tierischen Vorstellungen. Die Hunde wurden von ihren „Dompteuren“ liebevoll dazu gebracht, auf das Podest zu springen. Doch dem nicht genug. Hier vollführten sie auf Kommando noch „Sitz, Platz, Rolle und Männchen“. Sogar ein ganz junger Hund mit elf Wochen fand schon seinen Platz auf der Erhöhung und ließ erahnen, dass für ihn alle Weichen zu einem großen Artisten gestellt sind. Als Belohnung gab es für die Vierbeiner ein Leckerli und für die zweibeinigen Akteure vom Publikum einen begeisterten Applaus.

„Pferde sind Fluchttiere. Wenn sie sich vor etwas fürchten, dann laufen sie davon“, erklärte Sylvia Schlichte und leitete so den letzten Programmpunkt ein. Dafür kamen zunächst die kleinen Shetland-Ponys in die Manege. Ganz unerschrocken erklommen auch sie das Podest und drehten sich dort im Kreis. Von Fluchtversuchen konnte auch bei den ganz großen Pferden nicht die Rede sein. Geduldig trabten sie durch die Manege während die Reitkünstler -und innen akrobatische Figuren auf den Pferderücken vollführten.

Den Künstlern stand der Stolz über die geglückte Darbietung ins Gesicht geschrieben. Das Publikum belohnte Mensch und Tier mit tosendem Applaus.