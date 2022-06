Wie man Saatgut erntet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 11. Juni haben sich die LandFrauen Amtzell und Pfärrich bei strahlendem Sonnenschein getroffen, um sich von Dominik Kerler in die Kunst der Saatgutvermehrung einführen zu lassen. Direkt am Anbaufeld konnte er am Beispiel der wunderbar duftenden Margeriten aufzeigen, wo sich die Samen befinden und wie die Ernte abläuft.

Erst seit 2020 baut der junge Landwirt die Regiosaaten an, die von Biologen gesammelt werden, und über die Firma Saaten Zeller an die vermehrenden Betriebe verteilt werden. Nach der Ernte der Saaten werden diese wieder an die Firma Zeller zurück verkauft. Von dort werden die gereinigten Samen zur Vermehrung gegeben oder sie kommen in Saatenmischungen, die dann von den Kommunen abgenommen werden. Zum Teil kommen die Saaten auch in den Pharmabereich oder zu Teeproduzenten, die die Pflanzen dann für ihre Zwecke anbauen.

Dass Dominik Kerler das Projekt Saatgutvermehrung mit Herzblut betreibt, konnten die LandFrauen nicht nur an dem sehr unterhaltsamen und informativen Vortrag erkennen. Dominik konnte alle Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer mit umfangreichem Fachwissen beantworten. Als am Ende des Feldes ein Reh aus der Blumenpracht Richtung Wald verschwand, meinte er schmunzelnd: „Auch den Rehen und ihren Kitzen gefällt es hier.“ Und durch die relativ späte Ernte des Saatguts sind die Kitze ihrem Nest entwachsen und haben nichts mehr von der Dreschmaschine zu befürchten.

Nach dem launigen Vortrag auf dem Feld durften sich die LandFrauen auf Kerlers heimischem Hof noch die Trocknungsanlage, die in familieneigener Selbstproduktion entstanden ist, ansehen. Da die Saatgutproduktion eine Nische bedient, gibt es hier keine genormten Maschinen und so ist eigener Erfindergeist gefragt. Vieles funktioniert hier „learning by doing“.

Die LandFrauen bedankten sich zum Schluss mit einem kleinen Geschenk für diesen informativen Nachmittag.