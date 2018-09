Wenn „Brekkie’s Inn“ auf Touren kommt

Erstaunlich ist, in vielen Sprachen Kerstin Hesse sängerisch unterwegs ist. Bewundernswert auch, wie viele verschiedene Instrumente die Amtzeller Folkgruppe „Brekkie’s Inn“ an einem einzigen Konzertabend zum Klingen und Schwingen bringen. Das fünfköpfige Ensemble mit Thomas Linder, Monika Bothe, Kerstin Hesse, Andieh Merk und Petr Hemmer gastierte mit schwäbisch-alemannischem Zigeunerfolk und anderer Weltmusik im Alten Schloss Amtzell.

„Drei liadrige Strümpf, zwei davon sind fünf, mein Vater hat beim Kartenspiel nix außer Trümpf“, beginnt eines ihrer alten schwäbischen Lieder. Auf die Frage, worum es in den Texten geht, kommt von Thomas Linder spontan als Antwort: „Versteh’n muss man das nicht!“ Das trifft den Nagel auf den Kopf, denn genau das macht ihre Musik aus, in der es vor allem um die Liebe geht. Um die Liebe zum Reisen rund um den Globus in fremde Länder, fremde Kulturen, zu dortigen Menschen und Sprachen.

Schwärmen vom Schwabenland

Nach den Alben „In Mutter’s Stübele“ und „Mississippi“ erschien 2017 ihre dritte CD unter dem Titel „Transit“. Da schwärmen sie vom Schwabenland aus hinüber zum Balkan, nach Griechenland, Israel, zur Musik der Roma, dann nach einem Richtungswechsel gen Frankreich und über den großen Teich nach Amerika. Im Gepäck haben sie ein erlesenes instrumentales Equipment. Neben Gitarre und Harp greift Thomas Linder zur selten gespielten, der Laute verwandten „Cister“.

Sängerin Kerstin Hesse, die den Platz von Claudia Bertele eingenommen hat, wechselt in einem Roma-Lied als Hommage an die große Göttin, die Mutter der Menschen von tief röhrenden, durch Mark und Bein dringenden Vokals hinüber zur Querflöte. Monika Bothe bleibt ihrem Akkordeon treu, Petr Hemmer seinem virtuosen Geigenspiel. Hingegen Perkussionist Andieh Merk ein Register nach dem anderen zieht. Von Waschbrett, afrikanischen Trommeln, Mini-Flöte bis zu Cajun und Tamburin ist alles vertreten, was die Rhythmen auf Touren bringt.

Mit einer „alten Nummer“ brachten sie zum Auftakt einen Mix aus französischem Chanson und folkigem Alpensound. Schräg, ein bisschen verrückt, doch vor allem gemütlich und einladend tönte ihr „Jolie Louise“. Sehnsuchtsvoll, versonnen und melodisch weit ausholend wandten sie sich irischen Klangfarben zu, um unvermittelt hinüber nach Griechenland zu schwenken.

Äußerst tanzfreudig und mit hohem Tempo nahmen sie ihr Publikum in dem gut besuchten Saal mit auf eine schweißtreibende Reise. Die ausgelassene pure Freude am Spiel steht dem 2007 gegründeten „Brekkie’s Inn“ ins Gesicht geschrieben. Da macht es auch nichts, wenn die eine Hälfte von der anderen für den Moment nicht weiß, was als nächstes auf dem Programm steht. „Irgendwie geht alles zusammen“, ohne das die Stücke ins Beliebige abrutschen würden.

Großen Eindruck hinterließen die mystisch gefärbten Klezmer-Rhythmen ebenso wie Andieh Merks verwegen-humorvollen Intros. Herausragend ist Kerstin Hesses Stimmvolumen, gleich ob sie sich für griechische, französische oder südamerikanische Versionen entscheidet. Für ein lustvolles „Un poquito cantas“, ein locker leichtes „Aux Champs-Elysées“, einen „Tennessee Walk“ oder mit dem Pop-Klassiker „Gimme Hope Jo’anna“ einen umjubelten Abstecher nach Südafrika unternimmt.

Mit Monika Bothes eigener Komposition „Tango Transit“ liefen sie gen Schluss ihres Auftritts zu Hochform auf. Hier bewiesen sie, dass sie ihr Instrumentarium bestens beherrschen und dabei viel gute Stimmung erzeugen.