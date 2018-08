Weiterer Kandidat für Bürgermeisteramt in Amtzell

Mittlerweile liegen zwei Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters in Amtzell vor: die des amtierenden Bürgermeisters Clemens Moll und die von Bewerber Stephan Zein. Weitere Angaben wie etwa Herkunft und Alter des Bewerbers sowie wann die Bewerbung eingegangen ist, durfte das Rathaus Amtzell auf Wunsch des Kandidaten noch nicht preisgeben.

Bei einer öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses am kommenden Mittwoch, 29. August, um 18 Uhr im Rathaus, sollen weitere Details zu den Bewerbungen und Kandidaten besprochen werden.

Die achtjähirge Amtszeit von Bürgermeister Clemens Moll endet offiziell am 9. Dezember. Die Wahl steht am Sonntag, 23. September, an. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Dienstag, 28. August, 18 Uhr.