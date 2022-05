Weißer Kombi gefährdet VW-Bus

Am Montag gegen 15.55 Uhr kam es in Amtzell beinahe zu einem Zusammenstoß. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein noch unbekannte Fahrer eines weißen Kombi auf der Haslacher Straße ortsauswärts. In Höhe Schattenbuch überholte er in einer unübersichtlichen Kurve einen vorausfahrenden Pkw. In diesem Moment kam ein VW Bus, besetzt mit 5 Personen, entgegen. Dieser wich geistesgegenwärtig nach rechts in eine Wiese aus und konnte nur so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Schaden ist dabei nicht entstanden. Der weiße Kombi, zu dem nichts weiter bekannt ist, fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 07529 / 97 15 60