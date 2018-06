Was ist Amtzell wert?

Der 1. Januar 2019 rückt immer näher. Ein magisches Datum. Zumindest für die Gemeinde Amtzell. Denn an diesem Stichtag wird der Haushalt der Gemeinde auf die sogenannte kommunale Doppik umgestellt – wie gerade in vielen Kommunen landesweit. Bis zum 1. Januar 2020 muss in ganz Baden-Württemberg die neue Form des Haushalts angewandt werden (siehe Kasten). Viel Arbeit liegt noch vor der Amtzeller Kämmerei, damit die Umstellung klappt. Ein Schritt, um den Haushalt vom bisher „kameralen“ auf das „doppische“ System umzustellen: die Bewertung der Gemeinde. Was besitzt Amtzell? Und wie kann man den Wert von Gebäuden, Straßen und Grundstücken überhaupt messen? Ein „Spaziergang“ durch die Gemeinde.

2,50 Euro kostet etwa der Quadratmeter Straße in Amtzell. Und eine sanierte Schule stellt sich als besonders kniffliger Fall heraus. Das hat Monika Gauß, die in der Kämmerei für die Bewertung des immobilen Sachvermögens der Gemeinde zuständig ist, bereits festgestellt. Zusammen mit Kollegen aus der Gemeindeverwaltung hat sie den Vermögenshaushalt der Gemeinde seit dem Jahr 1969 durchgeblättert und nach Käufen und Investitionen geforscht. So konnte sie nachverfolgen, was die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten angeschafft hat, welche Grundstücke und welche Gebäude wirklich der Gemeinde gehören. Das Vermögen und die Schulden, die Einnahmen und die Ausgaben müssen bis zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz feststehen.

Das Schulzentrum zum Beispiel ist ein besonders komplizierter Fall bei der Vermögensbewertung. Die Grundschule ist leicht, erklärt Monika Gauß. Das Grundstück wurde gekauft, das Gebäude gebaut, ein Zuschuss vom Land wurde dafür verrechnet und seither läuft der Betrieb. Das ursprüngliche Schulgebäude auf dem Gelände dagegen ist kniffliger. Es ist 50 Jahre alt und wäre somit rein theoretisch vom Wert her bereits abgeschrieben. Jedoch wurde die Schule in den 1980er-Jahren erweitert, in den 90er- und 2000er-Jahren folgten dann Sanierungen und 2014 noch ein Umbau für die Gemeinschaftsschule. „Es ist wirklich eine Herausforderung, das richtig zu bewerten“, sagt Monika Gauß. Sind Sanierungsarbeiten nun Erhaltung oder Herstellung? Aufwand oder kein Aufwand? Je nach Entscheidung wird der Posten „Schulzentrum“ anders bewertet, anders abgeschrieben und anders in die Bilanz eingetragen. Wie viel genau das Schulzentrum nun wert ist, stehe noch nicht abschließend fest, erklärt Monika Gauß.

Arbeitsgruppe gebildet

Die Bewertung der Amtzeller Besitztümer entspricht nicht dem Standard eines Gutachters, erklärt Gauß. Das könne die Gemeinde nicht leisten. Die Umstellung sei sehr aufwendig, koste Zeit und Arbeitskraft. Manche Gemeinden in Baden-Württemberg hätten extra die Stellen in ihrer jeweiligen Kämmerei aufgestockt. „Die frühere Landesregierung wollte vor einigen Jahren schon recht schnell auf die Doppik umstellen, darum wurden manche Stellen neu geschaffen“, erklärt Gauß. Auch die Verwaltung in Amtzell hat damals eine 50-Prozent-Stelle zusätzlich bekommen. Um die Arbeit etwas zu erleichtern, hat Amtzell gemeinsam mit umliegenden Gemeinden wie Argenbühl, Bodnegg, Grünkraut und Kißlegg eine Arbeitsgruppe gegründet, um sich über die Schritte der Umstellung auszutauschen. „Wir sind auf einem guten Weg bis Januar 2019“, schätzt Monika Gauß.

Das kommende halbe Jahr wird noch arbeitsreich. Schulungen für Mitarbeiter stehen an, tausende Stellen der kameralen Haushaltsführung müssen ins neue System übertragen werden. Und die Eröffnungsbilanz muss erstellt werden. Den rechtlichen Rahmen bis 2020 will die Verwaltung aber nicht ausschöpfen, erklärt Gauß. Denn dann müssten die Abschreibungen und die ermittelten Vermögenswerte erneut um ein Jahr korrigiert werden. Ein zusätzlicher Aufwand, den die Kämmerei sich sparen kann.