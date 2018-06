Walther Schmid ist nun Ehrenbürger Amtzells

In Würdigung der langjährigen Verbundenheit zur Gemeinde Amtzell und als Anerkennung für seine unermüdliche, überdurchschnittliche und erfolgreiche Lebensleistung ist Walther Schmid anlässlich seines 80. Geburtstages die Ehrenbürgerwürde von Amtzell verliehen worden. Der Gemeinderat hatte diesen Beschluss im Februar 2018 einstimmig gefasst. Die Feierstunde wurde von dem von Uwe Eichele geleiteten Percussion-Ensemble „Wirbelwind & Co.“ umrahmt.

Nichts war durchgesickert, nicht einmal ansatzweise eine Bemerkung gemacht. Die Personen, die am Mittwoch zur Jubiläumsfeier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der „Hermann und Aloisia Kränzle Stiftung“ in das Alte Schloss Amtzell gekommen waren, sahen einen ebenso überraschten wie gerührten Walther Schmid. Gerade erst hatte er in einer gesonderten Sitzung sein Amt als Vorsitzender der Stiftung an Paul Locherer übergeben, da stand er schon wieder im Mittelpunkt des Geschehens.

Bürgermeister Clemens Moll verstand es, die Sache für die Eingeweihten spannend zu gestalten. In seiner Begrüßungsrede informierte er über die Veränderungen innerhalb des Stiftungsgremiums, erinnerte an die Beweggründe, die Aloisia Kränzle im Februar 2008 diese Einrichtung hatte ins Leben rufen lassen, freute sich darüber, dass bis heute mehr als 20 000 Euro an gemeinnützige, soziale und kulturelle Maßnahmen in Amtzell ausgeschüttet wurden. „Kaum ein Verein, der nicht einen Zuschuss erhalten hat“, sagte Moll.

Mit dem Hinweis darauf, dass es ihm gelungen sei, die Stiftung aufzubauen und ihr einen Namen zu geben, war der Bürgermeister dann bei Walther Schmid angelangt. Um in die Dankesworte auch die 20 erfolgreichen Jahre als Bürgermeister und alles, was der nunmehr 80-Jährige darüber hinaus noch geleistet hat, mit einzubeziehen. Es wurde mucksmäuschenstill im Saal, als Clemens Moll nach einer kurzen Pause den Ehrenbürgerbrief hervorholte und Walther Schmid mit den Worten „Sie haben das Gesicht der Gemeinde mitgestaltet und maßgeblich geprägt“ zu sich rief.

Nachdem sich dieser wieder einigermaßen gefasst hatte, zeigte er sich überzeugt davon: „Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Jeder Bürgermeister bringt, was er kann“. Um dann von dem Glück zu reden, „in der Nachkriegszeit nach Amtzell gekommen zu sein“, und von dem guten Verhältnis zwischen ihm und seinen Nachfolgern Paul Locherer und Clemens Moll.

Auf die Stiftung eingehend wünschte Walther Schmid dem neuen Fünferteam Glück und vergaß nicht, die anwesende Schwester des verstorbenen Hermann Kränzle, Anneliese Schilling aus Baindt, zu begrüßen. Er zeigte sich angesichts seiner unter den Gästen befindlichen ehemaligen Mitarbeiter „überwältigt“. Sein Fazit „Zuletzt wurde vor 73 Jahren Pfarrer Alfons Stübe Ehrenbürger“ und „Danke, dass ich ihr Ehrenbürger sein darf!“ wurde mit stehendem Applaus bedacht.

„52 Jahre Bürgermeister-Arbeit sitzen hier“, ließ abschließend Paul Locherer verlauten. Nicht ohne daran zu erinnern, dass es Walther Schmid gewesen sei, der ihm den „Zündfunken zur Kandidatur“ damals gegeben habe. Er dankte seinem Vorgänger für das Leisten einer „ausgezeichneten Vorarbeit“ und für die gute Atmosphäre im Rathaus und in der Gemeinde, die Schmid hinterlassen habe.

Paul Locherer versprach, im Sinne der Stifter, die er als „Patrioten für ihre Heimatgemeinde“ bezeichnete, diese Aufgabe weiterzuentwickeln und stellte seine Mitstreiter vor: Clemens Moll, Arno Leisen, Rainer Wiedemann und Theresia Dietz.