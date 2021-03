Sachschaden von rund 100 Euro haben unbekannte Personen am vergangenen Wochenende an einem Großflächenplakat für Wahlwerbung an der B 32 Höhe Wiesflecken hinterlassen. Die Unbekannten beschmierten das Plakat laut Polizei mit schwarzer Farbe. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.