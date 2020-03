Vorfahrt missachtet: 10 000 Schaden

An der Einmündung der Kreisstraße K 8003 in die B 32 bei Geiselharz ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden. Das teilt die Polizei mit und schildert den genauen Unfallhergang. Gegen 8.50 Uhr bog ein BMW-Fahrer von der Kreisstraße nach rechts auf die B 32 in Richtung Wangen ab. Dabei übersah der 80-Jährige, dessen Sicht durch einen abbiegenden Lastwagen behindert gewesen war, einen von links kommenden Audi und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Beim Unfall wurde niemand verletzt.