Vier Landestitel und ein Mannschaftserfolg für den MSC Amtzell

Bei den baden-württembergischen Trial-Meisterschaften haben die Fahrer des MSC Amtzell abgeräumt. Die Amtzeller Teilnehmer kamen laut Mitteilung bei herbstlichen Bedingungen bestens zurecht und belohnten sich mit vier Meistertiteln einem Vizetitel und der Mannschaftsmeisterschaft.

An den vergangenen drei Wochenenden mussten die Trialfahrer des MSC Amtzell die letzten vier Wettbewerbe zur Landesmeisterschaft bestreiten. Nach einer Doppelveranstaltung in Frickenhausen folgten die Läufe in Baden-Baden und in Herbolzheim. Coronabedingt startete die Saison 2021 erst am 10. Juli mit der Auftaktveranstaltung in Amtzell und zog sich dadurch bis spät in den Herbst hinein. Alle vier Läufe wurden bei herbstlichen Bedingungen durchgeführt, die Sektionen stellten bei feuchten und teilweise sehr rutschigen Sektionen die Teilnehmer vor große Herausforderungen.

Bei den Experten erkämpfte sich Linus Heine mit zwei zweiten Plätzen in Frickenhausen und je einem Sieg in Baden-Baden und in Herbolzheim den Meistertitel, obwohl er den ersten Lauf in Amtzell krankheitsbedingt auslassen musste. Mit einem weiteren Sieg bei den Spezialisten gewann Johannes Heidel unangefochten mit der maximalen Punktezahl von acht Tagessiegen die Meisterschaft. Als Aufsteiger in die Klasse 4 wurde Hannes Stohr mit den Plätzen sieben und fünf in Frickenhausen und ebenfalls fünften Plätzen in Baden-Baden und Herbolzheim Gesamtvierter.

In der mit den meisten Teilnehmern besetzten Klasse 5 stellten sich drei MSC-Fahrer der Konkurrenz. Erfolgreichster Amtzeller war Florian Stephan: Mit drei Siegen und einem dritten Platz sicherte er sich die Meisterschaft. Vizemeister wurde Rufus Hampapa mit einem Sieg in Herbolzheim und zwei zweiten und einem sechsten Rang bei den Läufen davor. Marius Haller bestritt in diesem Jahr erstmals die komplette Meisterschaft und kam in der Endwertung mit den Platzierungen fünf, sechs, zehn und zwölf auf Platz sieben.

Die jüngste Amtzeller Teilnehmerin Lena Stephan gewann in der Automatik-Klasse mit sechs Siegen und zwei zweiten Plätzen unangefochten die Meisterschaft. Mit großem Vorsprung sicherte sich die Mannschaft des MSC Amtzell (Linus Heine, Johannes Heidel, Florian Stephan und Hannes Stohr) die Meisterschaft vor dem MSC Schorndorf. Die zweite Mannschaft des MSC (Lena Stephan, Rufus Hampapa und Noah Köbach) wurde Fünfter.