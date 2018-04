Vermehrt Hundekot in Wald entsorgt

Immer öfter findet sich Hundekot, der in schwarzen Beuteln eingepackt ist, im Wald und in den Wiesen rund um Amtzell. Das hat Gemeinderätin Birgit Arnegger (BAP) in der Gemeinderatssitzung am Montag angesprochen. „Das Problem hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten gehäuft“, sagte Arnegger. Es sei gefährlich, wenn diese weggeworfenen Hundekotbeutel auf den landwirtschaftlich genutzten Wiesen liegen bleiben und so in das Futter von Nutztieren geraten können.

Auf dieses Problem werde demnächst von Seiten der Gemeinde hingewiesen, antwortete Bürgermeister Clemens Moll. Die Hundehalter im Ort müssten wieder mehr dafür sensibilisiert werden, ihre Beutel nicht einfach wegzuwerfen. Otto Allmendinger (UL) ergänzte, dass Spaziergänger auch nochmal darauf hingewiesen werden sollten, dass nicht zu jeder Zeit im Jahr Begehungsrecht für die Weisen bestehe.