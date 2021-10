Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Rund 15 000 Euro Sachschaden ist an einem Wagen bei einem Verkehrsunfall am Montagfrüh auf der Autobahn 96 in Richtung Lindau, Höhe Amtzell entstanden. Bei einem Überholvorgang stieß ein 32-jähriger Audi-Fahrer mit einem Lkw zusammen, wie die Polizei mitteilt. Der Autofahrer war zuvor zum Überholen ausgeschert. Nahezu zeitgleich wechselte der Lastwagenfahrer ohne vorheriges Ankündigen ebenfalls auf die linke Spur, sodass der Fahrer des Autos gezwungen war, nach links auszuweichen. Hierbei streifte der Audi die Mittelschutzplanke. Auf diverse Signale oder Versuche den Lastwagen danach zum Anhalten zu bewegen, reagierte der Schwerlastfahrer nicht und setzte seine Fahrt Richtung Lindau fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07563 / 90 990 beim Verkehrsdienst Kißlegg zu melden.