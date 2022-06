Vereinsname trägt nun den Zusatz „historisch“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die historische Bürgerwehr Amtzell hielt ihre Generalversammlung in Präsenz in der Amtzeller Mehrweckhalle ab. Nach dem traditionellen Eröffnungsmarsch begrüßte Vorstandsmitglied Hans Roman die anwesenden Kameraden. Nicht nur die Generalversammlung, sondern im Wesentlichen alle Veranstaltungen und Kameradschaftstreffen im Jahreskreis der historischen Bürgerwehr wurden coronabedingt die vergangenen zwei Jahre abgesagt. Mit Blick nach vorne gerichtet werden die ersten öffentlichen Auftritte die Teilnahme am Amtzeller Pfingstmontags- und Fronleichnamsgottesdienst sein. Ende Juni wird Bürgermeister Clemens Moll, künftiger OB von Weingarten, mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet, so Hauptmann Jens Hulbert in seinem Jahresausblick an die Versammlung.

Nach Kassen- und Abteilungsberichten stand eine grundlegende Namensänderung in Vereinssatzung auf der Tagesordnung. Der Begriff Bürgerwehr hat sich über die vergangenen Dekaden gewandelt. Er bedeutet heutzutage eben nicht nur historische Tradition und Folklore, sondern zunehmend auch eine Kampfansage an das Gewaltmonopol von Staat und die Polizei. Um sich hiervon zu distanzieren hat die Generalversammlung einstimmig beschlossen, den Vereinsnamen um den Zusatz „historisch“ zu ergänzen. Ab sofort lautet der Vereinsname „Historische Bürgerwehr Amtzell 1774 e.V.“

Bei den Vorstandswahlen wurden die Vorstände Markus Arnegger und Heiner Miehle in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Vorstandsteam wurde Stefan Österle gewählt. Zusätzlich bestimmte ihn die Versammlung zum Oberleutnant, dem Stellvertreter des Hauptmanns, der historischen Bürgerwehr. Als neue Offiziere im Vereinsausschuss wurden Sergant Hermann Nessensohn und Spieß Christian Haid gewählt. Per einstimmige Akklamationen wurden Kassier Hans Schnetz, Kämmerer Ingo Prinz, Schriftführer/Presse Jürgen Dodek und als Beisitzer Manfred Bopp neu in den Vereinsausschuss aufgenommen.

Für seinen weit über 50-jährigen aktiven Dienst in der Bürgerwehr wurde Gerold Moll von der Versammlung zum Ehrenmitglied der historischen Bürgerwehr ernannt. Nach über 30 Jahren treuen Dienst wurden Wolfgang Schnell und Roland Riedle zu Stabsunteroffizieren befördert, sowie die Beförderung zu Unteroffizieren nach 20 Dienstjahren für Robert Bosch, Arno Leisen und Roman Henke. Geschlossen wurde Versammlung durch den Spielmannzug mit der Aufführung des „Alte Kameraden Marsch“.