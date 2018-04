Verborgene Wandmalereien in Kirche entdeckt

Die Überraschung war groß: Hinter einem Schrank in der Sakristei der Wallfahrtskirche in Pfärrich kamen bisher unentdeckte Fresken zum Vorschein. Weil das Gewölbe der Sakristei renoviert wird, musste ein Schrank an der Rückseite weichen – und heraus kamen Wandmalereien. Was sie genau zeigen und aus welcher Zeit sie stammen, ist noch nicht geklärt.

Die Köpfe der gemalten Figuren hätten schon länger hinter dem Schrank in der Sakristei herausgeschaut, erzählt Stefanie Mayer, Mesnerin und zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Pfärrich: „Wir wussten schon, dass sich hinter dem Schrank etwas verbirgt. Aber die Freude war natürlich groß, als wir die Fresken dann sahen.“ Gleich seien Fotoapparate und Handys von den Beteiligten gezückt worden, um den Fund zu dokumentiere, erzählt Mayer. Deutlich zeichnet sich auf dem Wandbild die Kante des nun abgebauten Schranks unterhalb der Figurenköpfe ab.

Frauenfigur könnte Maria sein

Doch wen zeigt die Malerei und aus welchem Jahrhundert stammt es überhaupt? Bisher gibt es nur Mutmaßungen zum Ursprung der Fresken. „Rechts könnte eine weibliche Figur sein, eventuell Maria. Darauf weisen die Farben ihres Mantels hin“, erklärt Stefanie Mayer. Links daneben stehe vermutlich ein Mann, in der Mitte könnte sich ein Kreuz befunden haben. Eine Idee: Das Bild zeigt Maria und Johannes den Täufer am Berg Golgatha. Doch auch das nur eine Mutmaßung, erklärt Mayer.

Noch zu klären sei auch, ob die jetzige Sakristei einst einmal vielleicht als Kapelle genutzt wurde. Eventuell sei das Wandbild vor hunderten von Jahren auch auf der Außenmauer des damaligen Gebäudes aufgemalt worden, sagt Stephan Wiltsche, Dekanatsreferent aus Wangen: „Es ist immer wieder schön, wenn man so einen alten Kulturschatz findet. Es ist, wie ein Geheimnis zu lüften. Der Fund ist schon ein bisschen märchenhaft.“ Nun werde natürlich nach der Renovierung des Gewölbes kein Schrank mehr vor die Wandmalerei gestellt, versichert Stefanie Mayer: „Wir werden den neuen Schrank drum herum bauen.“

Denkmalpflege schickt Experten

Das Landesamt für Denkmalpflege ist vor einigen Tagen über die Entdeckung der Wandmalerei in der Sakristei der Wallfahrtskirche informiert worden. Demnächst wollen Experten für Denkmalpflege die Malereien genau unter die Lupe nehmen, erklärt Saskia Becker vom Regierungspräsidium Stuttgart: „Zur Datierung und Darstellung können wir noch nichts sagen, da unsere Mitarbeiter noch nicht vor Ort waren. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Gebietsreferenten sowie die Restauratoren des Landesamts für Denkmalpflege den Denkmaleigentümern mit ihrem Expertenwissen zur Seite stehen.“ Und wer weiß, was bei der anstehenden Renovierung der Sakristei noch zu Tage kommt.