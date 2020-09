Unklarer Unfallhergang

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der B 32 bei Amtzell ereignet hat und bei dem eine 63-Jährige Frau leicht verletzt worden ist. Die 82-jährige Lenkerin eines Hyundai hatte laut Polizeibericht die Bundesstraße in Richtung Wangen befahren und war in Höhe der Ausfahrt Amtzell gegen das Heck eines Toyota Corolla geprallt, dessen 65-jährige Fahrerin auf der Linksabbiegespur wartete. In ihrem Auto erlitt die 63-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 8000 Euro. Wie die 82-Jährige bei der Unfallaufnahme angab, sei vor ihr ein rotes Auto auf der Geradeausspur gestanden, dem sie habe ausweichen müssen. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 97156-0, in Verbindung zu setzen.