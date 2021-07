Unfallverursacher verschanzt sich vor der Polizei im Haus

Vier leicht verletzte Polizeibeamte sind die Folge eines Einsatzes in der Nacht auf Sonntag in Amtzell, berichtet die Polizei. Ein 57-jähriger Autofahrer verschanzte sich demnach nach einem Unfall in seinem Haus.

Laut Polizeibericht kommt der Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Amtzell infolge Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab, lässt sein Fahrzeug stehen und entfernt sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Überprüfung der Halteranschrift beobachtet die Polizei gegen 3.40 Uhr, wie sich der Mann eben über den Hintereingang ins Haus schleicht.

Pfefferspray und Handschellen

Mehrere Beamte betreten das Haus und stellen fest, dass sich der Mann auf einer Empore verschanzte und sich weigert, herunter zu kommen, berichtet die Polizei. Nach mehrmaligem Androhen wird gegen den Mann Pfefferspray eingesetzt.

Trotzdem wehrt er sich massiv gegen die Festnahme, indem er sich an Gegenständen festklammert und nach den Beamten tritt. Schließlich kann er mit Handschellen fixiert werden. Vier Polizeibeamte werden leicht verletzt. Gegen den Mann schließen sich nun Ermittlungen wegen der Verkehrsdelikte und Widerstand gegen Polizeibeamte an.