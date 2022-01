Vermutliche beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 6.30 und 17.30 Uhr Uhr einen auf dem Park- und Ride-Parkplatz an der Autobahn-Anschlussstelle Wangen-West abgestellten Skoda Octavia angefahren. Die Polizei meldet einen Schaden von rund 1500 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 07522 / 98 40. An der Unfallstelle wurden abgebrochene Teile vermutlich von einem Wohnmobil festgestellt.