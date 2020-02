Unfallflucht auf A 96: Polizei sucht Zeugen

10 000 Euro Schaden sind die Folge einer Kollision am Dienstag zwischen einem Autofahrer und einem Lastwagen auf der A 96 bei der Auffahrt Wangen-West. Da der bislang unbekannte Lkw-Fahrer von der Unfallstelle flüchtete, bittet die Polizei um Hinweise unter 07563 / 90990. Gegen 18.20 Uhr fuhr der 54-jähriger Autofahrer in Richtung Memmingen. Drei Lastwagen wechselten zu der Zeit hintereinander von der Beschleunigungsspur der Auffahrt auf die A 96. Der mittlere Lkw, ein Sattelzug, fuhr auf die Überholspur und prallte dort gegen den dort fahrenden Audi. Beide Fahrer hielten nach dem Zusammenstoß auf dem Seitenstreifen an. Als der Audifahrer zu seinem Fahrzeug zurückging, um sich die Warnweste anzuziehen, stieg der unbekannte Lkw-Fahrer ein und fuhr davon. Das Unfallopfer machte sofort ein Bild von dem Sattelzug, das sich aber später bei der Unfallaufnahme als nicht verwendbar erwies.