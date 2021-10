Unfall nach Gefahrenbremsung – Zeugen gesucht

Auf der Autobahn 96 zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg ist ein Jaguar-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr so schwer verunfallt, dass an seinem Pkw Totalschaden entstanden ist, wie die Polizei mitteilt. Der 25 Jahre alte Fahrer war in südlicher Richtung auf der Überholspur unterwegs und gerade dabei einen VW Golf zu überholen, als ein vor dem Golf fahrender Renault Clio plötzlich auf die linke Spur wechselte. Der 25-Jährige machte eine Vollbremsung und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er wurde nach rechts von der Straße geschleudert und kam im Grünstreifen zum Halten. Am Jaguar entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro, der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Das Polizeirevier Kißlegg sucht nun nach dem Fahrer des weißen Renault Clio, der vor dem Jaguar auf die linke Spur gefahren ist. Er sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07563 / 90 990 zu melden.