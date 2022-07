Unfall in Ravensburger Straße in Amtzell

Ein falsch aktivierter Blinker an einem Auto hat am Sonntag gegen 12 Uhr in der Ravensburger Straße für einen Verkehrsunfall gesorgt. Der 46 Jahre alte Fahrer eines VW T5, der von der Kreisstraße aus Richtung Spießberg auf die Ravensburger Straße einbiegen wollte, deutete laut Polizeibericht das Blinken eines aus Richtung B 32 kommenden Autos falsch und fuhr in die Straße ein.

Die 64 Jahre alte Fahrerin des VW Golf war kurz zuvor von der Bundesstraße abgefahren und hatte den Blinker noch nicht deaktiviert. Bei der Kollision der beiden Autos verletzte sich ein 35 Jahre alter Mitfahrer im Golf leicht. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 20000 Euro. Der Golf wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.