Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B 32 bei Amtzell entstanden. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte von Geiselharz kommend nach links in die Bundesstraße in Richtung Amtzell abbiegen wollen und hierbei einen 44-jährigen Autofahrer, der nach links Richtung Geiselharz abbog, übersehen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden laut Polizeibericht keine Personen verletzt.