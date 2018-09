Unfall beim Wenden

Sachschaden von rund 13 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 32 entstanden. Ein 89-jähriger Ford-Fahrer befuhr laut Polizei die Bundesstraße in Richtung Wangen und setzte auf Höhe der Abfahrt Pfärrich über die rechtsseitige Bushaltestelle zum Wenden an. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 53-jährige Fahrerin eines BMW. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte diese eine Kollision der Fahrzeuge nicht vermeiden. Bei dem Zusammenstoß wurde keine Person verletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.