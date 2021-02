Unfall am Arbeitsplatz

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 25-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr bei Flex-Arbeiten an seinem Arbeitsplatz in der Hummelau zu. Wie die Polizei berichtet verkantete sich bei der Durchführung der Arbeiten im Innenraum eines Maschinenblocks eine Trennscheibe, die daraufhin in zwei Teile riss und nach hinten geschleudert wurde. Ein Teil der Trennscheibe traf den 25-Jährigen, der sich hierdurch Verletzungen im Bereich des Oberschenkels zuzog. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.