Unfälle auf Pumptrack-Anlage in Amtzell häufen sich

In den vergangenen Wochen ist bereits mehrmals ein Rettungshubschrauber oder ein Krankenwagen beim Pumptrack in Amtzell im Einsatz gewesen. Schwere Knochenbrüche, zu denen auch der Kieferbruch eines Sohnes des CDU-Gemeinderats Oliver Surbeck gehörte, waren die Ursache für die Einsätze des Notarztes.

Solchen Unfällen auf der Anlage an der Sportanlage im Hössel will der Motorsportclub (MSC) Amtzell künftig mit mehr Aufklärung entgegenwirken.

MSC will sich für Sicherheit einsetzen

„Die Anlage ist vom TÜV abgenommen und auch der Erbauer – pumptrack.de – versichert, dass die Strecke genauso sicher gebaut ist, wie viele andere auch“, betont Claus Schmehl, Vorsitzender des MSC und selbst für die „Bürger für Amtzell und Pfärrich“ im Gemeinderat.

„Wir wollen uns mit den Unfällen nicht einfach abfinden, sondern aktiv werden, um generell Unfällen vorzubeugen“. Dazu sei vor allem die Aufklärung über notwendige Sicherheitsvorkehrungen und angepasste Fahrweise erforderlich.

„Die Jugendlichen überschätzen sich häufig und sind außerdem vielfach ohne Helm oder Rückenprotector unterwegs“, erklärt Claus Schmehl. Gerade in den Steilkurven komme es aber auf angemessene Fahrweise an. Ein sogenannter „Full-Face-Helm“ und der erwähnte Rückenprotector seien außerdem als Schutz sehr wichtig.

Jugendliche überschätzen sich mitunter

Gerade männliche Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren sind nach Einschätzung des MSC besonders gefährdet. „Sie finden es cool, mit kurzen Hosen und ohne Helm zu fahren“, und dies obwohl ein Schild am Eingang Helmpflicht fordert.

Der MSC will nun junge Fahrer aus Profiligen, die immer wieder auf der Strecke in Amtzell trainieren, für Veranstaltungen mit den Jugendlichen gewinnen. So soll nach dem Motto „Kenne Deine Grenzen“ ein gewisses Sicherheitstraining angeboten werden. Auch Informationen darüber, was im Notfall zu tun ist, sollen dabei einbezogen werden.

Der Gemeinderat nahm diese Initiative bei seiner jüngsten Sitzung wohlwollend zur Kenntnis. Selbst Oliver Surbeck betonte: „Das ist eine tolle Einrichtung und sie wird gut angenommen, da sollte mehr für die Sicherheit getan werden“. Die Gemeinde Amtzell hat die Anlage im Hössel mit Eigenmitteln und Zuschüssen aus dem Leader-Programm für insgesamt rund 80 000 Euro und mit zahlreichen Ehrenamtsstunden des MSC gebaut. Sie wurde im Juni 2020 eröffnet.