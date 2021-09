Unbekannter zündet Wahlplakat in Amtzell an

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz nach Mitternacht ein Wahlplakat in der Wangener Straße in Amtzell in Brand gesteckt. Durch das Feuer verbrannte laut Polizeibericht das Plakat. Außerdem wurde die als Befestigung dienende Straßenlaterne und eine darunter befindliche Hecke dabei beschädigt. Den entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Die Feuerwehr war zur Löschung des Feuers vor Ort. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.