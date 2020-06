Unbekannter streift Auto in Amtzell und flüchtet

In der Zeit von Mittwochabend, 19.40 Uhr, bis Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrer einen in Höhe des Gebäudes Nummer 1 in der Straße Am Federhölzle in Amtzell teilweise auf der Fahrbahn abgestellten Opel Astra beim Vorbeifahren gestreift. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr er laut Polizeibericht davon. Nun bittet der Polizeiposten Vogt um Hinweise unter der Telefonnummer 07529 / 971560.