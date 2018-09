Unbekannter bricht in Firma ein

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt in ein Firmengebäude in der Schattbucher Straße in Amtzell verschafft. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete einen kleineren Bargeldbetrag. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Telefon 07529/971560, zu melden.