Unbekannte reißen Blitzableiter an Amtzeller Schulzentrum ab

Bislang Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht, den Blitzableiter des Schulzentrums in der Schulstraße zu entwenden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Demnach durchtrennten die Täter den mehrere Meter langen Ableiter aus Kupfer und rissen ihn von der Befestigung an der Regenrinne ab. Im Anschluss suchten die Unbekannten aus bislang nicht geklärtem Grund das Weite und ließen den Blitzableiter zurück.

Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört.

Daher werden Personen, die im Bereich des Schulzentrums etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529 / 971560 zu melden.